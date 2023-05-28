Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Süleyman Sarı'nın (81) kullandığı 07 CRG 70 plakalı otomobil ile Kenan Aygün (43) yönetimindeki 07 AK 941 plakalı otomobil, Karyağdı Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü Aygün ile aynı otomobilde bulunan biri çocuk iki kişi yaralandı.

Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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