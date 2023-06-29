Alanya'da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 47 yaşındaki Polonyalı kadın turist, otel odasında ölü bulundu.

Okurcalar Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Malgorzata Bogumila Olejniczak odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.

Yedek anahtarla odaya giren görevliler, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekibi, Olejniczak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Turistin kesin ölüm sebebinin, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

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