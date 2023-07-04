Alanyaspor, Portekiz liginden 3 oyuncu transfer etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor, Portekiz liginden 3 oyuncu transfer etti

AA

Alanyaspor, Portekiz liginden 3 oyuncu transfer etti

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Portekiz liginden Fransız Nicolas Janvier, Angolalı Loide Augusto ve Brezilyalı Anderson Silva'yı kadrosuna kattı.

Alanyaspor, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ile 3 yıllık, Portekiz'in Mafra takımından 23 yaşındaki Angolalı sağ kanat oyuncusu Loide Augusto ile 4 yıllık ve Portekiz'in Vitoria Guimaraes kulübünden 25 yaşındaki Brezilyalı forvet Anderson Silva ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.

Çavuşoğlu, transferlerin devam ettiğini, 3 oyuncuyu kadrolarına kattığını belirterek, "Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen Janvier ile anlaştık. Aslında Janvier 2 yıldır istediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kısmet bu seneye oldu. Kulübümüze çok faydalı olacağına inandığımız bir futbolcu." dedi.

Çavuşoğlu, ikinci imzayı ise Portekiz'in Mafra takımından Loide Augusto'ya attırdıklarını dile getirdi. İzledikleri, takip ettikleri ve istedikleri bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Augusto'nun kulübe çok faydalı olacağına inandığını vurguladı.

Çavuşoğlu, günün üçüncü imzasını yine Portekiz liginden yaptıklarını anlatarak "Brezilyalı santrafor Anderson Silva bugünkü 3. transferimiz. Değerli bir oyuncu. İnşallah kulübümüze faydalı olacaktır. Kendisinin de amaç ve hedefleri var. Ama sahaya bakacağız hangimiz daha iyi goller atacağız. Corendon Alanyasporumuza hayırlı uğurlu olsun. Kulübümüze faydalı olacaktır. Takip ettiğimiz bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.


- Futbolcuların görüşleri


Fransız orta saha oyuncusu Janvier ise çok iyi bir sezon geçireceğini düşündüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır kulübün kendisine ilgisinin olduğunu dile getiren Janvier, şunları söyledi:

"Kulübü ve şehri takip ediyordum. Bana uygun olduğunu düşünüyordum ve buraya gelmeye karar verdim. Taraftarlardan bana güvenmeleri istiyorum, çok çalışacağım. Kulübün başarısı ve taraftarın mutluluğu için bunu yapacağımı bilmelerini istiyorum."

Angolalı Loide Augusto ise Süper Lig'e yabancı olduğunu vurgulayarak, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Süper Lig'i tam olarak tanımıyorum ama Türkiye'de ve Alanyaspor'da daha önce oynamış futbolcu arkadaşlarım var. Onlarla konuştum, onlardan bilgi aldım. Onlarla konuştuktan sonra da artık burada oynamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Anderson Silva ise kulübe gelmekten dolayı mutlu ve motive olduğunu belirtti. Kariyerinde yeni bir adım attığını dile getiren Silva, "Burada çok faydalı olmaya çalışacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da yaz spor okulları başladı
YEREL HABERLER Antalya'da yaz spor okulları başladı
Başını havuzun zeminine vuran tatilci 7 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Başını havuzun zeminine vuran tatilci 7 gün sonra ...
Antalya Valiliği'nden 'Onur Haftası' etkinliklerine yasak
YEREL HABERLER Antalya Valiliği'nden 'Onur Haftası' etkinliklerine ...
Kepez'de arazilere 30 bin zeytin ağacı dikilecek
YEREL HABERLER Kepez'de arazilere 30 bin zeytin ağacı dikilecek
Finike Kaymakamı Çelik, Kur'an kurslarındaki öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Finike Kaymakamı Çelik, Kur'an kurslarındaki ...
Alanya'da havuz başında fenalaşan turist öldü
YEREL HABERLER Alanya'da havuz başında fenalaşan turist öldü
Aylina, Uluslararası Piyano Yarışması'nda ödül aldı
YEREL HABERLER Aylina, Uluslararası Piyano Yarışması'nda ödül aldı
Kaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
Antalyaspor, Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı
Antalya'da yabancı uyrukluların kaldığı 5 gecekondu yıkıldı
YEREL HABERLER Antalya'da yabancı uyrukluların kaldığı 5 gecekondu ...
Antalyaspor'da Japon orta saha Nakajima ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Japon orta saha Nakajima ile yollar ...
Bayram tatilinde tarihi mekanlara 1 milyon 414 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Bayram tatilinde tarihi mekanlara 1 milyon 414 bin ...
Antalya açıklarındaki Saint Didier batığı görüntülendi
YEREL HABERLER Antalya açıklarındaki Saint Didier batığı ...
Otodrag yarışı, hız tutkunlarını Antalya'da buluşturacak
YEREL HABERLER Otodrag yarışı, hız tutkunlarını Antalya'da ...
Antalya'da "2. Barofest Yaza Merhaba Festivali" düzenlenecek
YEREL HABERLER Antalya'da "2. Barofest Yaza Merhaba Festivali" ...
Öğretmenin, 27 çocuğa cinsel istismarını bildirmeyen 5 idareciye 10'ar ay hapis
YEREL HABERLER Öğretmenin, 27 çocuğa cinsel istismarını bildirmeyen ...
Batı Akdenizli ihracatçılar, İngiltere'de gıda sektörü temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Batı Akdenizli ihracatçılar, İngiltere'de gıda ...
Antalya'da otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazada özel güvenlik görevlisi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da otomobille hafif ticari aracın karıştığı ...
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
Antalya'nın çöpü, bayram tatilinde yüzde 40 arttı
YEREL HABERLER Antalya'nın çöpü, bayram tatilinde yüzde 40 arttı
Alanyaspor, 3 Brezilyalı oyuncuyu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, 3 Brezilyalı oyuncuyu renklerine bağladı
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Brezilyalı ön libero Richard Coelho'yu kadrosuna dahil etti
YEREL HABERLER Alanyaspor, Brezilyalı ön libero Richard Coelho'yu ...
Alanyaspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Carlos Eduardo'yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Carlos ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.