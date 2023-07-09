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        Antalya'da rüzgar, kano yapan tatilcilere zor anlar yaşattı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 11:53
        Antalya'da rüzgar, kano yapan tatilcilere zor anlar yaşattı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da kano ve Stand Up Paddle (SUP) ile denize açılan ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan tatilciler, deniz polisi ekiplerinin yardımıyla kıyıya döndü.

        Konyaaltı Sahili'nden sabah erken saatlerde kano ve SUP ile denize açılanlar, rüzgar nedeniyle sahile dönmekte zorlanınca deniz polisinden yardım istedi.

        Bazı tatilcileri bota alarak kıyıya çıkaran deniz polis ekipleri, bazılarına da botla kıyıya kadar eşlik etti.

        Kano ve SUP yapan bazı tatilcilerin de bölgedeki gezi teknelerince kurtarıldığı öğrenildi.

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