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        Beyşehir'de evinin balkonundan tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:57
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        Beyşehir'de evinin balkonundan tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı
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        KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde evinin balkonundan tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıakif Mahallesi 40658 Sokak'ta bir apartmanın en üst katında oturan kişinin balkondan tüfekle havaya rastgele ateş ettiği ihbarını aldı.

        Adrese giden ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.

        Alkollü olduğu öne sürülen M.A, Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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