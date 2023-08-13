Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da muhtarlarla buluştu

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Ersoy, kentteki temasları kapsamında ilçedeki bir otelde muhtarlarla toplantı yaptı.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan ve AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar da eşlik etti.