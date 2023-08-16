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        Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 08:24
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        Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklarla devam ediyor.

        Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale edildi.

        Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise 5 helikopter ve 2 uçak da müdahale etmeye başladı.

        Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.

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