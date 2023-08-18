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        Antalyaspor Başkanı Gülel, basın mensuplarıyla buluştu:

        Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, "Bu yıl gider ve gelirlerimiz neredeyse birbirine eşit olacak. Belki ilk defa 2023-2024 sezonunda denk bütçe ile çıkacağız. Hatta yıl sonunu kar ile kapatacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:32
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        Antalyaspor Başkanı Gülel, basın mensuplarıyla buluştu:
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        ANTALYA (AA) - Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, "Bu yıl gider ve gelirlerimiz neredeyse birbirine eşit olacak. Belki ilk defa 2023-2024 sezonunda denk bütçe ile çıkacağız. Hatta yıl sonunu kar ile kapatacağız." dedi.

        Gülel, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi Başkanı Şifa Çiçek'i ziyaret etti.

        Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Gülel, görevi devraldıkları 5 aylık dönemde 5 yıllık iş yaptıklarını belirtti.

        Göreve geldikten sonra kulübün ekonomik anlamda düzelmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Gülel, öncelikle maliyeti yüksek olmasına rağmen çok az faydalandıkları oyuncularla yollarını ayırdıklarını kaydetti.

        Gülel, attıkları doğru adımlar ve sponsorluklarla kulübü ekonomik anlamda düzlüğe çıkartmayı başardıklarını ifade etti.

        Kulübün borcunun 634 milyon lira olduğunu açıklayan Gülel, "Bu yıl gider ve gelirlerimiz neredeyse birbirine eşit olacak. Belki ilk defa 2023-2024 sezonunda denk bütçe ile çıkacağız. Hatta yıl sonunu kar ile kapatacağız. Bu, çok büyük bir olay. Her yıl bu kulüp ortalama 300 milyon zararla sezonu kapatıyordu. Denk bütçe Türk futbol dünyasının hayalidir ve biz bu hayali gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Kulübün yaş ortalamasını 28'den 26'ya düşürdüklerini anlatan Gülel, "Avrupa'daki genç ve gelecek vadeden futbolculara yöneleceğiz. Onları Haji Wright gibi yetiştirip yüksek bonservislerle satmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gülel, Antalyaspor olarak Döşemealtı ilçesinde 400 yataklı bir spor oteli yapacaklarını kaydetti.

        Ekim ayında genel kurul yapacaklarını açıklayan Gülel, başkanlığa yeniden aday olduğunu dile getirdi.

        Sabri Gülel, Antalya'da yaşayan bir Alman ya da Rus vatandaşını yönetim kuruluna alarak kentteki o azınlık grupları da stada çekmeyi istediğini vurguladı.

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