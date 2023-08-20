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        Konyaaltı Sahili'nde "Spor Antalya" etkinliği düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, sporseverler kürek sörfü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:29
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        Konyaaltı Sahili'nde "Spor Antalya" etkinliği düzenlendi
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        ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, sporseverler kürek sörfü yaptı.

        Büyükşehir Belediyesince, Konyaaltı Sahili'nde vatandaşı spora teşvik etmek için "Spor Antalya" etkinliği düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan programda katılımcılar, eğitmenler eşliğinde yoga yaptı.

        Ardından kürek sörfü için dengede durma, kürek çekme konularında bilgilendirme yapıldı. Çok sayıda kişi, eğitmenler eşliğinde denize inerek kürek sörfünü deneyimledi.

        Akdeniz'in mavi sularında kürek sörfü yapan sporseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Sahili'nden denize girenler de kürek sörfü yapanları izledi.

        Etkinliğe katılanlardan İrem Sever, yaptığı açıklamada, ​​​​​​​ilk kez kürek sörfü yaptığını belirterek, çok heyecanlandığını, dengede durmayı öğrendikten sonra denizin keyfini yaşadığını söyledi.

        Ece Sever ise ücretsiz kürek sörfü yapma imkanı yakaladığı için mutlu olduğunu belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

        "Spor Antalya" aktivitelerinde voleybol, basketbol, okçuluk, ayak tenisi ve zumba gibi birçok etkinlik yer aldı.

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