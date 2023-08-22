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        Antalya'da kentsel dönüşüm projesinde 335 konutun kura çekimi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:19 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:49
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        Antalya'da kentsel dönüşüm projesinde 335 konutun kura çekimi gerçekleştirildi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında 335 konutun kura çekimi ile mahalleye yapılması planlanan caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 211 hak sahibine verilecek 335 konutun kura çekimi ile Güneş Mahallesi Camisi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, hak sahiplerinin evlerinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde oturmalarını diledi.

        Konutları süresinden önce teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Böcek, şöyle konuştu:

        "Bu güzel mekanların sevgili hak sahibi canlarıma, dostlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cami yapılmasıyla ilgilide sözümüzü yerine getirmenin huzuru içindeyiz. Genel Başkanımız Isparta'ya çağırmıştı ve bana 'Sevgili Güneydoğulu hemşehrilerimin ibadetini yapabileceği bir cami yapmanı istiyorum' demişti. Biz de o sözü vermiştik. Bugün de o sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah kısa zamanda da camimizi tamamlayıp ibadete açacağız. Bugün bu merasimimize uzaktan yakından katılan herkese teşekkür ediyorum. Camimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

        Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapıldı, cami temeline de ilk harç kondu.

        Törene, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ile muhtarlar da katıldı.

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