Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 21:31 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Ömer Gündoğmuş (35) idaresindeki 07 FS 787 plakalı minibüs, Özdemir Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ömer Gündoğmuş, Emine S. (15), Rabia S. (14), Salih S. (11), Ali İbrahim S. (8), Fırat G. (12), Hasret G. (13), Serkan G. (11) ve Mehmet G. (17) Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"

        Benzer Haberler

        Kayıp Alzheimer hastası Alman turisti arama çalışmalarına havadan destek 
        Kayıp Alzheimer hastası Alman turisti arama çalışmalarına havadan destek 
        İnsan ticareti suçuna verilen 220 yıl hapis cezası onandı
        İnsan ticareti suçuna verilen 220 yıl hapis cezası onandı
        Antalya'da insan ticareti suçu işleyen yabancı uyruklu kişiye 220 yıl hapis...
        Antalya'da insan ticareti suçu işleyen yabancı uyruklu kişiye 220 yıl hapis...
        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle caddeler boş kaldı
        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle caddeler boş kaldı
        Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da yapılacak
        Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da yapılacak