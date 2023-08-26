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        Antalya'da 56. Geleneksel Ormana Üzüm Festivali düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:03 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:13
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        Antalya'da 56. Geleneksel Ormana Üzüm Festivali düzenlendi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde bu yıl 56'ncısı düzenlenen "Geleneksel Ormana Üzüm Festivali" yapıldı.

        Festival, Ormana Merkez Camisi'ndeki mevlidin okunmasıyla başladı.

        Programa İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş, Ak Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve İbradı İlçe Başkanı Hatice Sekmen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi düğmeli evleri ve gastronomisiyle alternatif turizmin Antalya'daki önemli adreslerinden İbradı'da, etkinlikler, ödüllü yarışmalar, ikramlar ve geziler yapıldı.

        Etkinliklerin kortejinde, Selçuklu Kervan Yürüyüşü canlandırıldı.

        "En Güzel Üzüm Yarışması" ve "Fotomaraton Ödül Töreni" yapılan festival, Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun'un konseriyle devam edecek.

        Demirtaş, festivalde, "Çevre illerden ve ilçelerden özellikle İstanbul'dan yoğun bir katılımcı sayımız var. Tarihi, doğası, kültürü, düğmeli evleri, yılkı atlarıyla ön plana çıkan İbradı ilçemize bağlı Ormana mahallemizde vatandaşlarımızı bir araya getiren bu etkinlikte toplanıyoruz. Bu vesile ile festivalimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyoruz." dedi.

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