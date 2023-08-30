Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da toplanan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara mama oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:50 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da toplanan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara mama oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi tarafından toplanan organik yemek artıkları ve ekmekler sahipsiz hayvanların beslenmesi için mamaya dönüştürülüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesine destek vermeye yönelik çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda belediye bünyesinde ilçedeki sahipsiz hayvanlar için kuru mama üretimi gerçekleştiriliyor.

        Belediye hizmet binasında bulunan yemekhaneden, ilçedeki belediye kreşlerinden ve yemek firmalarından çıkan organik yemek artıklarıyla bayat ekmek toplama kutularında biriktirilen ekmekler ekipler tarafından günlük olarak toplanıyor.

        400 kilogram yemek atığı işleme kapasiteli üretim makinesinde kedi ve köpekler için mama yapılıyor.

        Üretilen mamalar, ilçedeki ve belediye veterinerlik servisindeki hayvanların beslenmesi için kullanılıyor.

        Mamalar, sahipsiz kedi ve köpekleri beslemek için talepte bulunan vatandaşlara da veriliyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Alanyaspor, Zinedine Ferhat ile yollarını ayırdı
        Alanyaspor, Zinedine Ferhat ile yollarını ayırdı
        Antalya'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Antalya'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Antalya'da yurt dışından uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı
        Antalya'da yurt dışından uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı
        Otomobilden para torbasını çalan 2 şüpheliden 1'i, yakalandı
        Otomobilden para torbasını çalan 2 şüpheliden 1'i, yakalandı
        Zafer Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar
        Zafer Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar