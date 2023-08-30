Antalya'da toplanan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara mama oluyor

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi tarafından toplanan organik yemek artıkları ve ekmekler sahipsiz hayvanların beslenmesi için mamaya dönüştürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesine destek vermeye yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda belediye bünyesinde ilçedeki sahipsiz hayvanlar için kuru mama üretimi gerçekleştiriliyor.

Belediye hizmet binasında bulunan yemekhaneden, ilçedeki belediye kreşlerinden ve yemek firmalarından çıkan organik yemek artıklarıyla bayat ekmek toplama kutularında biriktirilen ekmekler ekipler tarafından günlük olarak toplanıyor.

400 kilogram yemek atığı işleme kapasiteli üretim makinesinde kedi ve köpekler için mama yapılıyor.

Üretilen mamalar, ilçedeki ve belediye veterinerlik servisindeki hayvanların beslenmesi için kullanılıyor.

Mamalar, sahipsiz kedi ve köpekleri beslemek için talepte bulunan vatandaşlara da veriliyor.