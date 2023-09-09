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        Antalya'da üzerine yaklaşık 400 kilogramlık naylon rulosu düşen genç öldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı depoda üzerine yaklaşık 400 kilogramlık naylon rulosu düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:36
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        Antalya'da üzerine yaklaşık 400 kilogramlık naylon rulosu düşen genç öldü
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        Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde sera malzemelerinin satıldığı depoda çalışan Mustafa Cılız, raftan düşen yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki naylon rulosunun altında kaldı.

        Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cılız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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