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        Antalya'da "Nirvana Basketbol Haftası" etkinliği başladı

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, Basketbol Gelişim Merkezi'ni Türk basketboluna kazandırmak üzere olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:48
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        Antalya'da "Nirvana Basketbol Haftası" etkinliği başladı
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        Onan, 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası öncesi Nirvana Cosmopolitan Hotel'de düzenlenen "Nirvana Basketbol Haftası" (Nirvana Basketball Weeks&Summit 360°) etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, tesisleşmenin önemine değindi.

        Oyuncuların gelişimi için çalıştıklarını anlatan Onan, şöyle konuştu:

        "Basketbol Federasyonu olarak bizler de başkanımız Hidayet Türkoğlu liderliğinde heyecan verici, belki de Avrupa'da örneği olmayan bir tesisi Türk basketboluna kazandırmak üzere olmanın çok büyük heyecanını yaşıyoruz. İnşallah onun açılışını da hep birlikte yaparız. Abdi İpekçi Spor Salonu arazisi içinde inşaatı devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'mizi gelecek yıl tamamlayacağız. Buradaki muhteşem tesis gibi bu tesisleri ne kadar fazlalaştırırsak o kadar çok oyuncunun gelişmesine emek harcamış oluruz."

        TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz ise Mehmet Baturalp anısına gerçekleştirdikleri turnuvayı bu yıl 12-17 Eylül'de Antalya'da Nirvana Otelleri'nin ev sahipliğinde düzenleyeceklerini, basketbol haftası programına da yaklaşık 400 antrenörün katılacağını açıkladı.

        Nirvana Otelleri Üst Yöneticisi (CEO) Korhan Alşan da çok önemli spor destinasyonu olma yolunda ilerleyen Antalya'nın, bu alanda da marka olmasını arzuladıklarını dile getirdi.

        Kilit Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kilit ise basketbol alanındaki buluşmayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Nirvana Otelleri Sportif Direktörü Burçin Badem, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da basketbolda önemli takımları Antalya'da konuk edecek olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

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