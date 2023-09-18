Alanya'da safari aracında tehlikeli seyahat cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının arkasında tehlikeli şekilde yolculuk etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının arkasında tehlikeli şekilde yolculuk etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahmutlar Mahallesi'nde safari aracının arka kısmında oturan kişinin tehlikeli şekilde seyahat ettiği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, aracın arkasında oturan kişinin tehlikeye aldırış etmeden seyahat etmesi yer aldı.

Jandarma ekipleri, araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.