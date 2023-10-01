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        TFF Plaj Futbolu Ligi'nin Alanya etabını City Line Alanya Belediyespor kazandı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nı City Line Alanya Belediyespor şampiyon olarak tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:25 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:39
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        TFF Plaj Futbolu Ligi'nin Alanya etabını City Line Alanya Belediyespor kazandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nı City Line Alanya Belediyespor şampiyon olarak tamamladı.

        Turnuvanın ikincisi Alanya Belediyespor, üçüncüsü ise Armoni Alanya Kestelspor oldu.

        Dereceye giren takımlara ve oyunculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.

        Turnuvayı birincilikle tamamlayan City Line Alanya Belediyespor takımı kasım ayında yapılacak olan Türkiye Plaj Futbolu Finallerine katılmaya hak kazandı.

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