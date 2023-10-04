Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde bazı kişilerin yasa dışı ekim yaparak uyuşturucu madde satışı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 28 kök skunk, 17 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca, 86 fişek, 1 hassas terazi, 7 bin 495 lira ile 80 avro ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.