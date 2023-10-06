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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı puansız gönderme peşinde

        OKTAY ÖZDEN/ YASİN TUNCER - Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın konuk edecekleri Galatasaray'ı yenmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:54
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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı puansız gönderme peşinde
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        OKTAY ÖZDEN/ YASİN TUNCER - Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın konuk edecekleri Galatasaray'ı yenmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Gülel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi en az beş maç sabretmeleri gerektiğini konuştuklarını belirtti.

        Sonucun da böyle olduğunu aktaran Gülel, ilk hafta Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor ve Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.

        Gülel, Kadıköy'de yükselişlerini göstereceklerine inandığını ve ligin 5. haftasında Fenerbahçe karşısında iyi futbol sergilediklerini vurguladı.

        Ekibin kendisini yanıltmadığını dile getiren Gülel, "Kadıköy'de Fenerbahçe yöneticilerine, 'İlk yarıda Barcelona'yla oynadığımızı düşündük. Nasıl bir takım kurdunuz?' dedirtecek ve Kadıköy'deki 50 bin kişinin alkışlayacağı kadar iyi bir oyun çıkarttık. Şanssızlıklar ve bence biraz da hakem hatalarıyla maçı 3-2 kaybettik. Sonra da yükselişimizi, futbolumuzu izliyorsunuz. Son iki maçımızı Yılport Samsunspor ve İstanbulspor'a karşı hem içeride hem dışarıda kazandık." diye konuştu.

        - "Biz tamamen yarınki maça odaklandık"

        Gülel, yarın Galatasaray'ı konuk edecekleri maçta takımlarına güvendiğini dile getirdi.

        Sarı-kırmızıları yarın Antalya'da ağırlayacaklarını kaydeden Gülel, Galatasaray'ı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başardıklarının anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

        "Denk bütçeyle iyi bir takım kurduk. Bitexen Antalyaspor kiminle maç yaparsa yapsın, hiçbir takımın karşımızda elini kolunu sallaya sallaya puan alabileceğini düşünmüyorum. Yarın da bunun bir örneğini yaşayacağız diye ümit ediyorum. İstatistikler, geçmiş dönemler, geçmiş tarihler çok kıymetlidir, hafızadır ama gerçekten biz hiç önemsemiyoruz. Antalyaspor'daki değişim ortada. İnanılmaz bir havamız var. Takım her şeyden önce çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Hepsi çok istekli, çok hırslı. Yırtıcı bir ekip haline geldik. Hocamız (Nuri Şahin) da Türk futbolu için çok büyük kazanç. Hem gelişiyor hem değişiyor hem de çok güzel planlarla sahaya çıkıyor. 4-2 yıllar önceymiş, geçmişte kalmış. Biz tamamen yarınki maça odaklandık."

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ses getiren galibiyetine de değinen Gülel, "Öncelikle kendilerini Manchester United galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Hatta evvelsi gün Kulüpler Birliği Vakfında çok güzel bir olay da yaşandı. Dursun (Özbek) Başkan içeri girdiğinde, bütün üyeler ayağa kalkıp kendisini alkışladık. Türk futbolunun buna ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

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