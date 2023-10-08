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        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, lastik tamiri yapılan otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 20:47 Güncelleme: 08.10.2023 - 20:57
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        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, lastik tamiri yapılan otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Karamık Mahallesi'nde, M.Y'nin kullandığı 07 TDD 32 plakalı otomobil, lastik tamiri için yol kenarına çekilen 07 YC 393 otomobile çarptı.

        Kazada lastik tamiri için otomobilden indikleri belirtilen sürücü İ.Y. ile yanında bulunan İ.Ç. yaralandı.

        Hafif yaralanan 2 kişi Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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