Antalya'da ''Global Dünyada Girişimcilik'' konferansı düzenlenecek Antalya'da Genç Liderler ve Girişimciler Derneğinin (JCI) şubesi tarafından 4 Kasım'da ''Global Dünyada Girişimcilik'' konulu konferansı yapılacak.

Antalya'da Genç Liderler ve Girişimciler Derneğinin (JCI) şubesi tarafından 4 Kasım'da ''Global Dünyada Girişimcilik'' konulu konferansı yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ve girişimcilikle inovasyon ekosistemine katkı sunması amaçlanan konferansta melek yatırımcılar ve girişimciler bir araya gelecek.

Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcı Ağı Genel Müdürü Duygu Eren'in moderatörlüğünü yapacağı konferansta, şirket ortağı melek yatırımcı ağı başkanı Mehmet Buldurgan, Simya VC yönetici direktörü Selma Bahçıvanoğlu, Vinci Venture Capital yatırım danışmanı Yavuzcan Eroğlu, Domino Ventures Genel Müdür Yağız Karadeniz ve APY Ventures fon yöneticisi Doğukan Çetin konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansın açılış konuşmasını ise Yemeksepeti kurucusu ve Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın yapacak.