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        Serikli pehlivanların korku evindeki gülümseten anları güvenlik kamerasında

        Serik Belediyespor güreş takımı pehlivanlarının korku evinde yaşadıkları eğlenceli anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:19
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        Serikli pehlivanların korku evindeki gülümseten anları güvenlik kamerasında
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        Serik Belediyespor güreş takımı pehlivanlarının korku evinde yaşadıkları eğlenceli anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Serik Belediyespor güreş takımının başaltı ve daha alt boylarda güreşen pehlivanları Gürbüz Seçim, İlhan Kırmızıkan, Hüsnü Boyacı, Mustafa Borucu, Mustafa Akman ve Ahmet Elmas stres atıp moral depolamak için ilçedeki bir korku evine gitti.

        Pehlivanların burada yaşadıkları eğlenceli anlar, korku evinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde pehlivanların korku figürlerinden korktukları, birbirlerine sarıldıkları ve pehlivanlardan Mustafa Borucu’nun korkarak yere yattığı yer alıyor.

        İşletme sahibi Halil Güzel, gazetecilere, pehlivanları ağırlayıp onlara eğlenceli anlar yaşatmaktan memnun olduğunu belirterek tüm pehlivanlara müsabakalarda başarı diledi.

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