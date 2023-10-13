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        Antalya'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişiye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:10
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        Antalya'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişiye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Phaselis Antik Kenti'nde korsan yolcu taşımacılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Denetim sırasında durdurulan 07 FIK 33 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.J. ve B.J, araç sürücüsüne 2 hafta boyunca Antalya'yı gezdirmesi koşuluyla 9 bin 200 dolar para verdiklerini ifade etti.

        Bunun üzerine araç sürücüsü A.A'ya 20 bin 342 Türk lirası ceza kesilirken araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

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