Antalya'da "31. Ulusal Dermatoloji Kongresi" başladı Türk Dermatoloji Derneği ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı tarafından 31. Ulusal Dermatoloji Kongresi başladı.

Türk Dermatoloji Derneği ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı tarafından 31. Ulusal Dermatoloji Kongresi başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin basın toplantısına Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Ertan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Murat Durdu, Prof.Dr. Pelin Koçyiğit, Prof.Dr. Akın Aktaş, Dr. Sadık Yılmaz ile Genel Sekreter Gonca Elçin katılıyor.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Murat Durdu uyuz hastalığı ve risklerine karşı gazetecilere bilgi verdi.

Bir ailede uyuz şüphesi varsa mutlaka dermotoskopik olarak incelenmesi gerektiğini belirten Durdu, "Özellikle kaşıntı haplarına karşı geçmeyen kaşıntıları olan hastalarda uyuzu ekarte etmek gerekiyor. Özellikle gece artan kaşıntı çok önemli bir semptom. Evde birden fazla kişi varsa aksi ispatlanıncaya kadar mutlaka uyuzu düşünmek gerekiyor. Uyuz tedavi edilmezse sürekli tekrarlamalara neden oluyor." dedi.

Uyuz parazitinde yıkamanın tek başına çözüm olmadığını kaydeden Durdu, yıkanmanın az olması sadece bulaştırmayı arttırdığını dile getirdi.

Kongrede, Türkiye'nin deri hastalıklarındaki başarı oranı ve deri hastalıklarında dünyada yapılan son çalışmalar üzerine bilgi paylaşımı yapıldı.