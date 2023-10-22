Antalya'da geçen yıl otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gençler anıldı Antalya'da geçen yıl otomobilin skutere çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki iki genç, olay yerinde ve mezarları başında anıldı.

Antalya'da geçen yıl otomobilin skutere çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki iki genç, olay yerinde ve mezarları başında anıldı.

Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan'ı aileleri, yakınları ve arkadaşları, kazanın meydana geldiği Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde bir araya geldi.

Caddedeki çam ağacına iki gencin fotoğrafları asıldı, kazanın olduğu yere karanfil bırakıldı.

Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan, olayın ardından bir yıl geçtiğini ve acılarının her geçen gün büyüyerek katlandığını söyledi.

Anne Sevim Kayahan ise bir yandan kızının yokluğuna alışmaya çalıştıklarını bir yandan da hukuk mücadelesi verdiklerini belirtti.

Mahmut Yağız Balcı'nın annesi Ela Balcı da tarifsiz bir acı yaşadıklarını dile getirdi.

Hiçbir anne ve babanın evlat acısı yaşamaması temennisinde bulunan Balcı, çocuklarını çok özlediklerini ifade etti.

İki genç, mezarları başında da yad edildi.

- Olay

Muhammet Can G'nin kullandığı 07 BBS 63 plakalı otomobil, 22 Ekim 2022'de Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı skutere çarpmış, kazada Balcı ile yanındaki Ada Kayahan yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan sürücü, tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede Muhammed Can G'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Muhammet Can G, 7 Mart'ta Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.