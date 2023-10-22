Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        14. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da başladı

        Türkiye Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ile Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        14. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ile Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya'da başladı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongreye, farklı ülkelerden 700'e yakın uzman katılıyor.

        Türkiye Psikofarmakoloji Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar, AA muhabirine, organizasyonun bilimsel anlamda dünyanın önemli psikofarmakoloji kongrelerinden biri olduğunu söyledi.

        Kongrede psikiyatri alanında en güncel tedavilerin ele alınacağını belirten Sayar, "Ruhsal rahatsızlıkların sağaltımında, tedavisinde, en güncel gelişmeleri, son yenilikleri bu kongrede çok değerli bilim adamlarının katkılarıyla ele alıyoruz. Dünyadan çok farklı ülkelerden 40'a yakın yabancı konuşmacımız var. 700'e yakın kişi bu kongreyi izleyecek. Dört gün boyunca kendimizi geliştirdiğimiz bir bilim ziyafeti olacak." dedi.

        Kongrenin en önemli özelliklerinden birinin de gençlere burs sağlamak olduğunu vurgulayan Sayar, özelikle psikiyatri eğitiminin henüz başındaki gençlerin herhangi bir ücret ödemeden kongreyi takip edebildiklerini kaydetti.

        Ruh sağlığıyla ilgili bilginin yayılmasını, çoğalmasını önemsediklerini dile getiren Sayar, "Güncel konuları da mümkün olduğunca ele almaya gayret ediyoruz. Özellikle ilaç tedavisiyle ilgili, depresyon tedavisinde bazı çok yeni buluşlar yapıldı. O buluşları ağırlıklı olarak ele aldığımız oturumlarımız olacak. Yani genel olarak tedavi konusunda hangi açılımları yapıyoruz, ruh sağlığı hizmetlerini nasıl çeşitlendirebiliriz gibi konularda konuşacağız." ifadelerini kullandı.

        Kongre ve sempozyum 25 Ekim'de sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya'da yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi
        Antalya'da yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi
        Yanan evdeki kadını kuryeler kurtardı; köpekleri ile yangından kaçtılar
        Yanan evdeki kadını kuryeler kurtardı; köpekleri ile yangından kaçtılar
        Antalya'da geçen yıl otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gençler anıldı
        Antalya'da geçen yıl otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gençler anıldı
        Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türk bayrağı açıp, dalış yaptılar
        Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türk bayrağı açıp, dalış yaptılar
        Antalya'da ekimin son haftasında deniz keyfi
        Antalya'da ekimin son haftasında deniz keyfi