Gazeteci Seyhan Kurtman vefat etti
Antalyalı gazeteci Seyhan Kurtman, 45 yaşında yaşamını yitirdi.
Giriş: 26.10.2023 - 20:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:15
Antalyalı gazeteci Seyhan Kurtman, 45 yaşında yaşamını yitirdi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Kurtman, bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti.
Kurtman'ın cenazesinin yarın Antalya Uncalı Kent Mezarlığı Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı'nın