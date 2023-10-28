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        Alanya'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil iş yerine girdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:26
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        Alanya'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil iş yerine girdi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine girdi.

        Şekerhane Mahallesi'nde, 34 GS 6575 plakalı otomobili park halindeyken, şoför kapısı açık şekilde oğluyla konuşan M.A, fren yerine gaza bastı.

        Bunun üzerine araç, karşı kaldırıma çıkarak iş yerine girdi.

        Yaralananın olmadığı kazada, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

        Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otomobilin kapısı açıkken oğluyla konuşan M.A'nın fren yerine gaza basmasıyla, aracın iş yerinin vitrinine çarptığı görülüyor.

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