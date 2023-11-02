Antalya'da "çevre dostu" çiftçiler ödüllendirildi

Antalya'da zirai atık ve ambalajlarını toplayarak çevrenin korunmasına katkı sağlayan çiftçiler ödüllendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımla uğraşan çiftçilerin ambalaj, sera naylonu, yapışkan tuzak, sera ipi, klips gibi atıkların çevreyi kirletmesini önlemek için Çevre Dost Çiftçi Kart Projesi hayata geçirdi.

2 bin 514 çiftçiye dağıtılan kartlar ile otomatlar çalıştırılarak zirai ambalaj atıkları buraya atıldı. Otomatlara atılan ambalajların ağırlığına göre sistemde toplanan puanlar çiftçilerin kartlarında birikti.

Proje sayesinde 1331 kilogram zirai atık akıllı otomatlara toplanarak çevrenin kirlenmesi önlendi ve böylelikle fazla zirai atık toplan çiftçiler ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Fulya Koral, insan ve çevre sağlığı etkileyen zirai ilaç ve ambalaj atıklarının toplanmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu proje kapsamında zirai ilaç ambalaj atıklarının ikincil hammadde olarak ekonomiye geri kazandırıldığını kaydeden Kora, "Projeyi Kumluca'dan sonra Demre ve Finike'de de başlattık. Tüm Antalya'ya yaymayı amaçlıyoruz. Sürdürebilir çevre odaklı projelerimiz devam edecek." dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise Türkiye'de ilk kez böyle bir sistem uygulandığını, çiftçilere klips, naylon, tül, eldiven ve tuzak dağıtıldığını ve çiftçinin geri dönüşüm sayesinde hizmet aldığını ifade etti.

En çok zirai atık toplayan Ahmet Uğurhan, uygulamanın çok iyi olduğunu, bu sayede çevrede zirai atıkların azaldığını ifade etti.

Proje kapsamında en çok atık toplayan 14 çiftçiye çeşitli ödüller verildi.