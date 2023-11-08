Alanya'da inşaat işçisi konteynerde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işçi, çalıştığı inşaatın konteynerinde ölü bulundu.

Emişbeleni Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mehmet Dokumacı'yı (37) iş arkadaşları şantiyenin konteynerinde yerde hareketsiz yatarken gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine şantiyeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Dokumacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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