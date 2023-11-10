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        Göynük Mutfak Sanatları MYO'da "Gastronomi ve Medya" paneli düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nda "Gastronomi ve Medya" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:21 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:21
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        Göynük Mutfak Sanatları MYO'da "Gastronomi ve Medya" paneli düzenlendi
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        Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nda "Gastronomi ve Medya" paneli düzenlendi.

        Panelde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Antalya Gazeteciler Cemiyet (AGC) Başkanı İdris Taş, ​​​​​​​gastronominin turizmin çeşitlendirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

        Her sektörde kalifiye eleman sorunu yaşandığını belirten Taş, turizm kentinde gastronomi alanında bir meslek yüksekokulu olmasının büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.

        Taş, kendilerini geliştirmeleri, en az bir yabancı dil bilmeleri tavsiyelerinde bulunduğu öğrencilere başarı diledi.

        Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, İkram Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Kahraman Köktürk de katılımı için Taş'a teşekkür etti.

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