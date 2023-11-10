Büyük Önder Atatürk, Antalya'nın ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Antalya'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Serik ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla bayraklar yarıya indirildi, saygı duruşunda bulunuldu. Trafikte olan vatandaşlar da klaksonlarıyla sirenlere eşlik etti.

Kepez ilçesinde belediye bahçesinde anma töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliğinin milletine duyduğu sonsuz güven ve inancı olduğunu belirtti.

Saygı duruşunun ardından tören sona erdi.

Finike ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Musa Kazım Çelik,Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başsavcı Vahdet Gebeş, Emniyet Müdürü Mehmet Bozer, Jandarma Komutanı Kemal karayaka ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Muratpaşa ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda anma töreni düzenledi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kemer ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Gündoğmuş ilçesindeki törene Kaymakam Murat Yeşilyurt, Belediye Başkanı Mehmet Özeren ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin şiir ve gösterileriyle devam eden törende, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.