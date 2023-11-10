Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve oyunlarıyla başladı.

Taktiksel çalışmanın ardından idman, duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

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