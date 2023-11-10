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        Antalya'da "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

        Antalya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 23:59 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:04
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        Antalya'da "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi
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        Antalya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Muratpaşa Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşte, ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı.

        Katılımcılar taşıdıkları bayraklar ve meşalelerle Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'na yürüdü.

        Yürüyüşün ardından Muratpaşa Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi.

        Zeybek gösterisinin de yer aldığı konserde, sanatçılar Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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