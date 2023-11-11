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        Finike'de fidanlar toprakla buluştu

        Antalya'nın Finike ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ağaç dikimi ve fidan dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:28
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        Finike'de fidanlar toprakla buluştu
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        Antalya'nın Finike ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ağaç dikimi ve fidan dağıtımı yapıldı.

        Asarönü Mahallesinde düzenlenen etkinliğe, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Çelik, burada yaptığı konuşmada, her yıl 11 Kasım'da Türkiye'nin 81 ilinde toprakla buluşan fidanların geleceğe miras bırakılan temiz birer nefes olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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