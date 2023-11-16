Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Uluslararası standartlarda müdahaleciler "Afet Okulu"nda yetişecek

        AYŞE YILDIZ - Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından akredite edilmiş afet müdahalecileri yetiştirmek için "Afet Okulu"nu hazırladıklarını, olası İstanbul depremine yönelik de özel çalışma yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası standartlarda müdahaleciler "Afet Okulu"nda yetişecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından akredite edilmiş afet müdahalecileri yetiştirmek için "Afet Okulu"nu hazırladıklarını, olası İstanbul depremine yönelik de özel çalışma yaptıklarını bildirdi.

        Yılmaz, "9. Avrasya Acil Tıp Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin özellikle 1999 depreminden sonra afetle ilgilendiğini, İzmir ve Van depremlerinde de bunları deneyimlediklerini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra belli ihtiyaçların olduğunu fark ettiklerini vurgulayan Yılmaz, özellikle acil tıp uzmanlarının afet eğitimleriyle ilgili çalışma yaparak, Afet Okulu Projesini hazırladıklarını söyledi.

        Türkiye'de 3 bin 700 acil tıp uzmanı olduğunu ve afetlerde görev aldığını aktaran Yılmaz, "Bu nedenle hazırladığımız Afet Okulu ile temel hedefimiz, özellikle acil tıp uzmanlarının, hemşirelerin, paramediklerin tüm sağlık personelinin afetle ilgili bilgisini geliştirmektir." dedi.

        Derneklerinin merkezi olan Ankara'da ilk eğitimlere başlanacağını, İstanbul'da simülasyon merkezi kurarak orada da devam edeceklerini aktaran Yılmaz, "Alanında uzmanlar tarafından, acil tıp uzmanlarına eğitim verilecek. İlk eğitimler yüz yüze olacak. Teorik eğitimlerin ardından uygulama eğitimleri olacak. İleri aşamada bazı eğitimler de çevrim içi düzenlenecek." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, acil tıp uzmanların büyük afetlerde hem kendilerini korumaları hem de gittikleri bölgelerde gereken desteği sağlamaları için verilecek eğitimlerin önemli olduğunu ifade etti.

        - "Olası İstanbul depremine yönelik özel çalışmamız var"

        Olası İstanbul depremine yönelik çalışmalarının olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Olası İstanbul depremine yönelik özel çalışmamız var. Öncelikle İstanbul ve çevre illerdeki acil tıp uzmanlarına teorik ve uygulamalı eğitimler vereceğiz. Sonrası Türkiye genelindeki tüm acil tıp uzmanlarına eğitim vereceğiz. Büyük doğal afetlerde öncelikle eğitim alan ekipler görev alacak. Dünyanın herhangi bir yerinde afet olduğunda akredite eğitim almış insanlar görevlendirilecek. Afet Okulu ile temel amacımız, Dünya Sağlık Örgütü tarafından akredite edilmiş afet müdahalecileri yetiştirmek. Bu sadece Türkiye'de de değil, bölgemizde, etrafımızda bir sürü savaş, afet vesaire oluyor. Bunların tamamına yetişmiş eleman, acil tıp uzmanı yetiştirmek istiyoruz. Eğitimlerin sonunda acil tıp uzmanlarının, Sağlık Bakanlığı ya da uluslararası kuruluş aracılığıyla Dünya Sağlık Örgütü'nden bunların kalifikasyonunu isteyeceğiz."

        Yılmaz, İstanbul'daki liselerde eğitim alan öğrencilerin afet bilincini artırmak için verecekleri eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığına başvurduklarını aktardı.

        Arama kurtarma ve sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına da eğitim vereceklerini aktaran Yılmaz, projenin üç aşamalı halkalar şeklinde yayılacağını bildirdi.

        Tüm afetleri AFAD'ın yöneteceğine işaret eden Yılmaz, AFAD'ın bu konuyla ilgili temel sorumlu olacağını ancak kendilerinin de afetlerde çalışan tüm birimlerin buna uyumlu bir şekilde çalışmalarıyla ilgili altyapı oluşturacaklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        Kepez'e 3 yeni sağlık tesisi yapılacak
        Kepez'e 3 yeni sağlık tesisi yapılacak
        Aerobik cimnastikte hedef altın madalya
        Aerobik cimnastikte hedef altın madalya
        Yabancılar, en çok Antalya'dan konut alıyor
        Yabancılar, en çok Antalya'dan konut alıyor
        Türkiye'nin nar üretiminin dörtte birini karşılayan Antalya'dan 51 ülkeye i...
        Türkiye'nin nar üretiminin dörtte birini karşılayan Antalya'dan 51 ülkeye i...
        Antalya'da tedavisi tamamlanan yılan kartalı doğaya bırakıldı
        Antalya'da tedavisi tamamlanan yılan kartalı doğaya bırakıldı
        Antalya'da 250 aday itfaiye eri olabilmek için sınavdan geçti
        Antalya'da 250 aday itfaiye eri olabilmek için sınavdan geçti