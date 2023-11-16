Uluslararası standartlarda müdahaleciler "Afet Okulu"nda yetişecek AYŞE YILDIZ - Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından akredite edilmiş afet müdahalecileri yetiştirmek için "Afet Okulu"nu hazırladıklarını, olası İstanbul depremine yönelik de özel çalışma yaptıklarını bildirdi.

AYŞE YILDIZ - Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından akredite edilmiş afet müdahalecileri yetiştirmek için "Afet Okulu"nu hazırladıklarını, olası İstanbul depremine yönelik de özel çalışma yaptıklarını bildirdi.

Yılmaz, "9. Avrasya Acil Tıp Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin özellikle 1999 depreminden sonra afetle ilgilendiğini, İzmir ve Van depremlerinde de bunları deneyimlediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra belli ihtiyaçların olduğunu fark ettiklerini vurgulayan Yılmaz, özellikle acil tıp uzmanlarının afet eğitimleriyle ilgili çalışma yaparak, Afet Okulu Projesini hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'de 3 bin 700 acil tıp uzmanı olduğunu ve afetlerde görev aldığını aktaran Yılmaz, "Bu nedenle hazırladığımız Afet Okulu ile temel hedefimiz, özellikle acil tıp uzmanlarının, hemşirelerin, paramediklerin tüm sağlık personelinin afetle ilgili bilgisini geliştirmektir." dedi.

Derneklerinin merkezi olan Ankara'da ilk eğitimlere başlanacağını, İstanbul'da simülasyon merkezi kurarak orada da devam edeceklerini aktaran Yılmaz, "Alanında uzmanlar tarafından, acil tıp uzmanlarına eğitim verilecek. İlk eğitimler yüz yüze olacak. Teorik eğitimlerin ardından uygulama eğitimleri olacak. İleri aşamada bazı eğitimler de çevrim içi düzenlenecek." ifadesini kullandı.

Yılmaz, acil tıp uzmanların büyük afetlerde hem kendilerini korumaları hem de gittikleri bölgelerde gereken desteği sağlamaları için verilecek eğitimlerin önemli olduğunu ifade etti.

- "Olası İstanbul depremine yönelik özel çalışmamız var"

Olası İstanbul depremine yönelik çalışmalarının olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Olası İstanbul depremine yönelik özel çalışmamız var. Öncelikle İstanbul ve çevre illerdeki acil tıp uzmanlarına teorik ve uygulamalı eğitimler vereceğiz. Sonrası Türkiye genelindeki tüm acil tıp uzmanlarına eğitim vereceğiz. Büyük doğal afetlerde öncelikle eğitim alan ekipler görev alacak. Dünyanın herhangi bir yerinde afet olduğunda akredite eğitim almış insanlar görevlendirilecek. Afet Okulu ile temel amacımız, Dünya Sağlık Örgütü tarafından akredite edilmiş afet müdahalecileri yetiştirmek. Bu sadece Türkiye'de de değil, bölgemizde, etrafımızda bir sürü savaş, afet vesaire oluyor. Bunların tamamına yetişmiş eleman, acil tıp uzmanı yetiştirmek istiyoruz. Eğitimlerin sonunda acil tıp uzmanlarının, Sağlık Bakanlığı ya da uluslararası kuruluş aracılığıyla Dünya Sağlık Örgütü'nden bunların kalifikasyonunu isteyeceğiz."

Yılmaz, İstanbul'daki liselerde eğitim alan öğrencilerin afet bilincini artırmak için verecekleri eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığına başvurduklarını aktardı.

Arama kurtarma ve sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına da eğitim vereceklerini aktaran Yılmaz, projenin üç aşamalı halkalar şeklinde yayılacağını bildirdi.

Tüm afetleri AFAD'ın yöneteceğine işaret eden Yılmaz, AFAD'ın bu konuyla ilgili temel sorumlu olacağını ancak kendilerinin de afetlerde çalışan tüm birimlerin buna uyumlu bir şekilde çalışmalarıyla ilgili altyapı oluşturacaklarını bildirdi.