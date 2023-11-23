Antalya Valisi Hulusi Şahin, Elmalı ilçesini ziyaret etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Elmalı ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Şahin, Kaymakam Faruk Erdem'den ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.

Belediye Başkanı Halil Öztürk'ü de makamında ziyaret eden Şahin, Elmalı'da yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şahin, programı kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar'a da ziyarette bulundu.

Temaslarının ardından restorasyonu devam eden Ketenci Ömer Paşa Camisi'ni gezen Şahin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şahin, geleneksel kültürün gündelik yaşam içerisinde korunmaya çalışıldığı tarihi Elmalı evleri, Bakırcılar Çarşısı ve yakın zamanda restorasyonu tamamlanan Vahib-i Ümmi ve Sinan-ı Ümmi Türbeleri ile yol çalışması devam eden Abdal Musa Türbesi'nde incelemelerde bulundu.