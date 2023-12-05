Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 05.12.2023 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Ali Yılmaz, Şenol Bektaş, Mehmet Pekmezci

        Corendon Alanyaspor: Yavuz Aygün, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Efecan Karaca, Leroy Fer, Sisto, Yunus Bahardır (Dk. 46 Oğuz Aydın), Eduardo (Dk. 72 Novais), Anderson (Dk. 72 Cordova)

        Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Ceylan), Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar, Breze (Dk. 61 Mert Çölgeçen), Mesut Can Tunalı, Emre Nefiz (Dk. 61 Bedirhan Yıldız), Emre Gültekin (Dk. 75 Amaral), Cem Ekici, Kouakou

        Gol: Dk. 23 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 53 Efecan Karaca, Dk. 59 Balkovec, Dk. 82 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 82 Alihan Kubalas, 90+2 Oğuz Ceylan, 90+4 Mert Çölgeçen (Kocaelispor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
        Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı
        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Edirne'deki yangın söndürüldü
        Edirne'deki yangın söndürüldü
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, kupada zorlanmadan turladı
        Antalyaspor, kupada zorlanmadan turladı
        Yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        Yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Alanya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Alanya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Antalya'da yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
        Antalya'da yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
        11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı
        11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı