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        Finike toptancı halinde yeni sezon başladı

        Antalya'nın Finike ilçesinde toptancı hali, yeni sezonu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:07
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        Finike toptancı halinde yeni sezon başladı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde toptancı hali, yeni sezonu törenle açıldı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, halde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını hatırlatarak, şehitlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

        Yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını temenni eden Şahin, Türkiye'nin ikinci yüzyılında çok daha katma değerli çok daha verimli bir tarımın gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de planlı ve sürdürülebilir bir tarım için bıkmadan, yorulmadan, üreticilerle işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti.

        Belediyenin tüm imkanlarını çiftçiler için seferber ettiklerini aktaran Böcek, her ilçedeki üreticilere çeşitli konularda hibe desteğinde bulunduklarını kaydetti. Böcek, tarımın daha da gelişmesi, çiftçilerin emeğinin hakkını alabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de Antalya denilince akla daima turizm ve tarım geldiğini ifade etti.

        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de Finike'nin Antalya tarımında önemli rol oynadığını belirtti. Finike'de yetişen portakalların hem yurt dışına hem de yurt içine gönderildiğini aktaran Geyikçi, ilçenin sebze ve meyve tedarik zincirinde de lokomotif görev üstlendiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından yeni sezonun bereketli geçmesi için dua edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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