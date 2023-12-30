Antalya'da 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışmalarını artırdı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda 2 bin 523 litre kaçak alkol ele geçirdi.
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