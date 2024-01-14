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        Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastanede öldü

        Antalya'nın Finike ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 09:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 09:49
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        Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
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        Antalya'nın Finike ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Hasyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan Ünal Can Engin, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Engin'in kullandığı 07 V 4637 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Sahil Yarbaşı Caddesi'nde refüjdeki palmiyeye çarpmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. ve S.Ç. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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