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        Alanya'da park halindeki otomobile çarpan araçtaki 1 kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki araca çarpıp apartman boşluğuna düşen otomobildeki Özbekistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:34
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        Alanya'da park halindeki otomobile çarpan araçtaki 1 kişi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki araca çarpıp apartman boşluğuna düşen otomobildeki Özbekistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        C.K. (33) idaresindeki 35 AL 3078 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde park halinde bulunan 07 BFU 173 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpan otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak apartman boşluğuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobildeki Özbekistan uyruklu Nishonova Maftuna'nın (33) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan aynı otomobilin sürücüsü C.K. ise hastaneye kaldırıldı.

        Maftuna'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

        Sürücü C.K. tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, C.K. yönetimindeki aracın, park halindeki otomobile çarpıp apartman boşluğuna düştüğü anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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