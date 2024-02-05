Alanya'da iki fuar ve uluslararası yemek yarışması düzenleniyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, "Alanya Otel, Kafe, Restoran Ekipmanları Fuarı", "Alanya Ev Dışı Tüketim Ürünleri Yiyecek ve İçecek Fuarı" ile "8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması" düzenlendi.

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde Başak Fuarcılık tarafından Cuma Pazarı Çok Amaçlı Fuar ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonların açılışı törenle yapıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 3 gün sürecek etkinliklerde Alanya ve şehir dışından gelenleri ağırlayacaklarını söyledi.

Eş zamanlı iki fuarın, katılımcılar ve ziyaretçiler açısından verimli olacağına inandıklarını belirten Yücel, fuar kapsamında, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği işbirliğinde "8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması"nı da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yücel, 16 ülkeden 25 şef ve 480 yarışmacının etkinlikte yer alacağını ifade etti.

Başak Fuarcılık Genel Müdürü Sedat Bozkurt ise iki fuarda 25 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantlar ziyaret edildi.