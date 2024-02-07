Antalya'da bisiklet topluluğu depremzede çocuklar için oyuncak gönderdi

AFAD'ın Afet Koordinasyon Merkezi'ni de gezen bisikletseverlere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla toplanan oyuncak, kitap ve çeşitli boyalar AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.

"Bike Antalya" bisiklet topluluğu, depremzede çocuklar için oyuncak ve kitap topladı.

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