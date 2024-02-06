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        Tütüncü, Muratpaşa'da esnafı ziyaret etti

        Cumhur İttifak'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:42
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        Tütüncü, Muratpaşa'da esnafı ziyaret etti
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        Cumhur İttifak'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde esnafa ziyarette bulundu.

        AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker ve partililerle Güllük ve Konyaaltı caddelerinin kesişiminde bulunan Selekler Çarşısı'nda çarşı esnafını gezen Tütüncü, daha sonra Kuyumcular Çarşısı ve Ayakkabıcılar Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi, istek ve taleplerini dinledi.

        Esnaflara hayırlı ve bol kazanç dileyen Tütüncü, "Merak etmeyin esnafımızın her sorununu teker teker çözeceğiz. Biz Kepez'de 15 yıl boyunca Esnaf Odalar Birliğimiz ile omuz omuza çalıştık. Esnafımızın sevinci sevincimiz, esnafımızın üzüntüsü üzüntümüz oldu. Antalya Büyükşehir de yine çok sevdiğimiz esnafımızın yanı başında olacağız. Derdiniz derdimiz, üzüntünüz üzüntümüz, mutluluğunuz bizimde mutluluğumuz olacak. Siz mutlu oldukça biz daha çok çalışacağız ve Antalya'mızı altın çağına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        Tütüncü, esnaf ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek, hal hatır sordu.

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