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        Alanya'da evinde hareketsiz bulunan Rus kadın kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde hareketsiz bulunan Rusya uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:26 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:26
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        Alanya'da evinde hareketsiz bulunan Rus kadın kaldırıldığı hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde hareketsiz bulunan Rusya uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Rusya uyruklu Zarema Semenova'nın (44) yatak odasında hareketsiz bulan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Semenova, kurtarılamadı.

        Semenova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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