Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tütüncü, Döşemealtı'nda ziyaretlerde bulundu

        Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:30 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tütüncü, Döşemealtı'nda ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı'ndaki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Antalya Nakliyatçılar Sitesi'ni ziyaret etti.

        Tütüncü, tek tek esnafı gezdi, istek ve taleplerini dinleyen Tütüncü, Kepez'de 2009 yılında göreve geldiğinde nakliyeci esnafının dağınık bir şekilde durduğunu belirtti.

        Nakliyeci esnafının bu bölgeye taşınması sürecinde yanlarında olduklarını ifade ederek, "Biliyoruz ki bu sitenin geliştirilmeye ihtiyacı var. Bu site yeni hizmetler bekliyor değil mi? 1 Nisan'dan itibaren Antalya'da yeni bir dönem başlayacak. O dönemi sizler başlatacaksınız. Bu yeni dönemin adı Antalya'nın altın çağı olacak. Antalya'nın altın çağını hep birlikte başlatınca, nakliyeciler sitemiz çok daha güzel bir görünüme sahip olacak. Antalya'nın ilçelerinde de nakliyecilerimize en güzel ortamları sağlayacağız. Antalya'ya lojistik konusunda katkı sağlayan esnafımız, çalışanlarımız son derece güzel ortamlarda mesleklerini icra edecekler." diye konuştu.

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Döşemealtı İlçe Başkanı Kadir Gülcan ve yönetimi ile bir araya gelen Tütüncü, 31 Mart seçimlerinin Antalya için, Döşemealtı için çok önemli olduğunu söyledi.

        Tütüncü, Döşemealtı'nın yıllardır hizmete susamış, hizmete aç kalmış bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Döşemealtı'nın önünde çok güzel ufuklar var. İlçemiz hem bir dinlence merkezi hem de tarımda çok önemli bir zenginliğe sahip. Tarımda çok büyük atılımlar yapabilecek bir ilçemiz. Merkeze giriş kapısı olması sebebiyle de lojistik noktasında da önemli bir yer." dedi.

        - AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret

        Tütüncü, Antalya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Cemevi Derneği Başkanı Ergün Kurt'u ziyaretinin ardından AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığına geçti.

        Kepez Belediye Başkanlığı sürecinde Döşemealtı'nın 15 yıl boyunca kendilerine komşu kapısı olduğunu belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

        "Şimdide Antalya Büyükşehir yolculuğumda en önemli noktalardan bir tanesi olacak. Döşemealtı'nda farklı bir seçim neticesi elde edeceğimizi bugünden görüyorum. Döşemealtı senelerdir hizmet bekleyen ve aradığını bulamayan bir ilçemiz. Döşemealtı'nın makus talihini birlikte ve beraberce değiştireceğiz. 31 Mart'tan sonra hem büyükşehir belediyesi hem de 19 ilçesi ile Antalya hizmetin merkezi haline gelecek. Aydınlık yarınlar çok yakın. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle el ele gönül gönüle vereceğiz. Tarımdan çalışma hayatına, eğitime kültüre sanata kadar birçok güzel projeyi uygulamaya geçireceğiz." diye konuştu.

        Tütüncü, Yeniköy Atatürk Caddesi üzerindeki esnafı da ziyaret etti. Döşemealtı esnafına hayırlı ve bol kazanç dileklerini iletti. Cadde üzerinde karşılaştığı ilçe sakinleriyle de konuşarak, hal hatır sordu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Borsa 9 bin puanı gördü
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"

        Benzer Haberler

        Mermer sektörü Hindistan ve Orta Doğu'ya yöneldi
        Mermer sektörü Hindistan ve Orta Doğu'ya yöneldi
        Oryantiringde hedef Avrupa ve dünya şampiyonaları
        Oryantiringde hedef Avrupa ve dünya şampiyonaları
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Balayında başlayan Güney Kore-Türk dostluğu kitap oldu
        Balayında başlayan Güney Kore-Türk dostluğu kitap oldu
        Antalya'da arkadaşını başından vurarak ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 a...
        Antalya'da arkadaşını başından vurarak ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 a...
        Tabanca ile arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis
        Tabanca ile arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis