Tütüncü, Döşemealtı'nda ziyaretlerde bulundu

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı'ndaki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Antalya Nakliyatçılar Sitesi'ni ziyaret etti.

Tütüncü, tek tek esnafı gezdi, istek ve taleplerini dinleyen Tütüncü, Kepez'de 2009 yılında göreve geldiğinde nakliyeci esnafının dağınık bir şekilde durduğunu belirtti.

Nakliyeci esnafının bu bölgeye taşınması sürecinde yanlarında olduklarını ifade ederek, "Biliyoruz ki bu sitenin geliştirilmeye ihtiyacı var. Bu site yeni hizmetler bekliyor değil mi? 1 Nisan'dan itibaren Antalya'da yeni bir dönem başlayacak. O dönemi sizler başlatacaksınız. Bu yeni dönemin adı Antalya'nın altın çağı olacak. Antalya'nın altın çağını hep birlikte başlatınca, nakliyeciler sitemiz çok daha güzel bir görünüme sahip olacak. Antalya'nın ilçelerinde de nakliyecilerimize en güzel ortamları sağlayacağız. Antalya'ya lojistik konusunda katkı sağlayan esnafımız, çalışanlarımız son derece güzel ortamlarda mesleklerini icra edecekler." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Döşemealtı İlçe Başkanı Kadir Gülcan ve yönetimi ile bir araya gelen Tütüncü, 31 Mart seçimlerinin Antalya için, Döşemealtı için çok önemli olduğunu söyledi.

Tütüncü, Döşemealtı'nın yıllardır hizmete susamış, hizmete aç kalmış bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Döşemealtı'nın önünde çok güzel ufuklar var. İlçemiz hem bir dinlence merkezi hem de tarımda çok önemli bir zenginliğe sahip. Tarımda çok büyük atılımlar yapabilecek bir ilçemiz. Merkeze giriş kapısı olması sebebiyle de lojistik noktasında da önemli bir yer." dedi.

- AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret

Tütüncü, Antalya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Cemevi Derneği Başkanı Ergün Kurt'u ziyaretinin ardından AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığına geçti.

Kepez Belediye Başkanlığı sürecinde Döşemealtı'nın 15 yıl boyunca kendilerine komşu kapısı olduğunu belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Şimdide Antalya Büyükşehir yolculuğumda en önemli noktalardan bir tanesi olacak. Döşemealtı'nda farklı bir seçim neticesi elde edeceğimizi bugünden görüyorum. Döşemealtı senelerdir hizmet bekleyen ve aradığını bulamayan bir ilçemiz. Döşemealtı'nın makus talihini birlikte ve beraberce değiştireceğiz. 31 Mart'tan sonra hem büyükşehir belediyesi hem de 19 ilçesi ile Antalya hizmetin merkezi haline gelecek. Aydınlık yarınlar çok yakın. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle el ele gönül gönüle vereceğiz. Tarımdan çalışma hayatına, eğitime kültüre sanata kadar birçok güzel projeyi uygulamaya geçireceğiz." diye konuştu.

Tütüncü, Yeniköy Atatürk Caddesi üzerindeki esnafı da ziyaret etti. Döşemealtı esnafına hayırlı ve bol kazanç dileklerini iletti. Cadde üzerinde karşılaştığı ilçe sakinleriyle de konuşarak, hal hatır sordu.