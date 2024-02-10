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        TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, Antalya'da başladı

        Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:16
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        TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, Antalya'da başladı
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        Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, Antalya'da başladı.

        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü ve Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. ayak müsabakalarına A kategorisinde 9, B kategorisinde 12 olmak üzere 21 takımdan 168 golfçü katılıyor.

        Ankara Golf, Regnum Golf&Country Kulübü Ankara, Bodrum Golf, Maxx Royal Golf, İstanbul Golf, Kemer Golf, Klassis Golf, Taurus Golf, 19 Mayıs Samsun Golf, Ataşehir Golf, İzmir Golf, Cullinan Golf, Kuşadası Golf kulüplerinin katıldığı organizasyonda sporcular, A ve B kategorisinde mücadele ediyor.

        Golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmalarının sağlanması ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuva, 4 ayaktan oluşacak.

        Oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım, tur şampiyonu olacak.

        Toplam 36 çukurda sürecek ilk ayak müsabakaları, yarın sona erecek.

        Turnuvaya, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Duran, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Üçdan ve Hamit Altıntop da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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