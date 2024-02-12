Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Üst tarafında kıyafet bulunmayan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 25-30 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Konyaaltı Sahili'nde çalışma yapan işçiler, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

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