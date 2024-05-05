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        Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 22:17 Güncelleme: 05.05.2024 - 22:17
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        Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali
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        Salon:Antalya

        Hakemler:Juraj Mokry (Slovakya), Nurper Özbar

        A. Carraro Imoco: Cook, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr, Haak (De Gennaro, Gennari, Lubian, Lanier, Bardaro, Bugg)

        Allianz Vero Volley: Sylla, Folie, Egonu, Daalderop, Rettke, Orro (Castillo, Cazaute, Malual, Pusic, Bajema, Candi, Heyrman)

        Setler: 25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9

        Süre: 118 dakika (23, 28, 25, 26, 16)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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